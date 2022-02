De NAVO denkt erover een nieuwe troepenmacht in Roemenië en elders in Zuidoost-Europa te legeren om de dreiging van Rusland te pareren. Ook als Rusland inbindt en er geen aanval op Oekraïne komt, zet het bondgenootschap dat vermoedelijk door, zegt NAVO-chef Jens Stoltenberg. Nederland „kijkt altijd serieus of we een bijdrage kunnen leveren”, zegt defensieminister Kajsa Ollongren.