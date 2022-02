Vakbonden: versoepelen thuiswerkadvies voor velen goed nieuws

Het versoepelen van het thuiswerkadvies is voor veel werkenden goed nieuws, vinden CNV en FNV. Het overheidsadvies was tot nu toe nog om volledig thuis te werken als dat kan. Dat is nu: „werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor”. Volgens CNV geven de meeste mensen de voorkeur aan het hybride werken. Dat betekent dat deels thuis en deels op kantoor wordt gewerkt. „Het beste van twee werelden”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.