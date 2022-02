Werken Turkije en IS samen in Syrië?

In de vroege ochtend van 3 februari kwam Abu Ibrahim al-Quraishi om het leven door zichzelf op te blazen. Quraishi was de opvolger van Abu Bakr al-Bagdadi als leider van Islamitische Staat (IS). Hij bleek te leven in de plaats Atmeh in het Syrische Idlib. Merkwaardig genoeg ligt Atmeh op een steenworp afstand van de Turkse provincie Hatay. Het huis waarin Quraishi zich bevond was slechts enkele honderden meters verwijderd van de Turkse militaire basis Bukulmez, van waaruit de hele regio wordt gecontroleerd.