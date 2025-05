Premier Spanje: onderzoek naar grote stroomstoring kost meer tijd

Een enorme stroomstoring zorgde eind april voor chaos op het Iberisch schiereiland, waar de twee landen zich bevinden. Internet viel uit, treinen kwamen tot stilstand en bedrijven moesten de deuren sluiten.

Naderhand ontstond veel discussie over de mogelijke oorzaak van de problemen. Vanuit de rechtse oppositie is geopperd dat afhankelijkheid van hernieuwbare energiebronnen mogelijk een factor was.

Sánchez erkende dat burgers opheldering willen, maar zei niet te snel conclusies te willen trekken. Hij benadrukte wel dat er geen bewijs is dat „een overschot aan hernieuwbare energie of het gebrek aan kerncentrales” de crisis veroorzaakte.