Volle Sint-Pietersbasiliek bidt voor verkiezing van nieuwe paus

„We zijn hier om de hulp van de Heilige Geest in te roepen, om zijn licht en kracht aan te wenden, zodat de paus die verkozen wordt degene mag zijn die de kerk en de mensheid op dit moeilijke en complexe kantelpunt in de geschiedenis nodig hebben”, zei kardinaal Giovanni Battista Re die de mis leidde. „Liefde is de enige kracht die in staat is om de wereld te veranderen.”

„Laat ons bidden dat God de kerk een paus gunt die weet hoe de gewetens van allen en de morele en spirituele energieën gewekt kunnen worden in de hedendaagse samenleving die gekenmerkt wordt door grote technologische vooruitgang, maar geneigd is God te vergeten.” Volgens kardinaal Re verwachten mensen van de kerk dat die „fundamentele menselijke en spirituele waarden” bewaakt die nodig zijn voor een vreedzame samenleving en „het goede voor toekomstige generaties”.

„De verkiezing van de nieuwe paus is geen eenvoudige opvolging van personen, maar het is altijd de apostel Petrus die terugkeert.”

In de mis was een bijzondere rol weggelegd voor de Nederlandse diaken Alex van den Hende. Hij zong uit het Evangelie volgens Johannes.