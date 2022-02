De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov ziet nog altijd een kans dat Rusland en het Westen het over de wederzijdse veiligheid eens worden. Lavrov lijkt met de uitspraak de steeds hoger oplopende spanningen over Oekraïne te willen temperen. „Als hoofd van het ministerie van Buitenlandse Zaken moet ik zeggen dat er altijd een kans is om tot overeenstemming te komen.”