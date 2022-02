Illegale party in plaats van nachthoreca in Maastricht

De nachthoreca heeft zaterdag definitief eieren voor zijn geld gekozen in Maastricht en blijft dicht. De dwangsom van 50.000 euro waarmee de gemeente dreigt, is voor de nachtgelegenheden onbetaalbaar. In plaats daarvan wordt er een grote protestactie georganiseerd bij De Griend, aan de Maas, waar vanaf 22.00 uur een illegale raveparty plaatsvindt. „We pakken de nacht terug van onze onderdrukkers”, staat in het Engels op een poster.