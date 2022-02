De Verenigde Staten zijn zaterdag begonnen met de evacuatie van medewerkers van de Amerikaanse ambassade in Kiev. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte bekend dat wegens de oplopende spanningen in Oekraïne alle niet-essentiële medewerkers het land zullen verlaten. Vanaf zondag wordt de consulaire dienstverlening in de Oekraïense hoofdstad gestaakt.