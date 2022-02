Aantal nachtclubs toch na 22.00 uur niet open vanwege dwangsom

Meerdere nachtclubs doen toch niet mee aan de landelijke protestactie De Nacht staat op nu gemeenten dreigen met dwangsommen. In Groningen hebben de gelegenheden EM2, Paradigm, Palace en Ocean 41 zich afgemeld uit angst voor een boete van 15.000 euro, zo meldt ‘nachtburgemeester’ en Groningse actiecoördinator Merlijn Poolman vrijdag. In Zwolle hebben feestcafés en nachtclubs zich ook teruggetrokken. Dat gebeurde nadat de veiligheidsregio IJsselland had gewaarschuwd dat er gehandhaafd zou worden en dat overtredingen ook vastgelegd zouden worden voor „bestuurlijke maatregelen achteraf” , oftewel een boete.