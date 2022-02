Luisteren begint –ook voor Rome– bij horen naar woorden van God

Eerst luisteren, dan spreken. Het is de klassieke les voor elke opvoeder, pastor of vertrouwenspersoon. Koning Salomo noemt iemand een dwaas als hij al antwoord geeft voor hij luistert naar de ander. Ook paus Franciscus heeft deze raad ter harte genomen en legde een paar weken geleden in een van zijn toespraken opnieuw de nadruk op het luisteren naar elkaar. Hij citeerde zelfs de „protestantse theoloog” Bonhoeffer: „We moeten luisteren met de oren van God om de woorden van God te kunnen spreken.”