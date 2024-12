Christelijke partijen hebben kans om ‘zondagsschoolpolitie’ van tafel te krijgen

Vorige week werden de onderhandelaars het al in grote lijnen eens over de vraag welke maatregelen uit het bezuinigingspakket van 2 miljard euro niet door moesten gaan. Deze week gebruikten ze om de puntjes op de i te zetten en dekking te zoeken voor het terugdraaien van zo’n 750 miljoen euro aan bezuinigingen.

Een van de vragen die opborrelt bij deze deal is natuurlijk of CDA, SGP en ChristenUnie, al dan niet aangevuld met JA21, vaker afspraken kunnen maken met de coalitiepartners. Zoals bekend hebben de regeringspartijen in de Eerste Kamer geen meerderheid. Met de genoemde partijen erbij is dat wel het geval. Zelfs als JA21 zou afvallen heeft de regeringscoalitie met de C3, zoals de drie christelijke partijen in de Haagse wandelgangen soms worden genoemd, in de Senaat een meerderheid van 41 van de 75 zetels.

De deals over het Belastingplan en de onderwijsbegroting leverden voor de christelijke fracties een aantal successen op, zoals handhaving van de belastingaftrek voor giften, een financieel voordeel voor eenverdieners, behoud van de maatschappelijke dienstplicht, behoud van het levensbeschouwelijk en godsdienstig vormingsonderwijs op openbare scholen en een klein budgetje voor religieus erfgoed.

Dat smaakt naar meer, zou je zeggen. Als de C3 de vaste gedoogpartners van dit kabinet zouden worden, kunnen ze vast nog meer binnenhalen. Toch zal dat niet gebeuren. CDA-leider Henri Bontenbal maakte woensdagavond duidelijk dat zijn fractie geen gedoogsteun levert aan een kabinet waaraan de PVV deelneemt. ChristenUniefractievoorzitter Bikker liet zich in vergelijkbare bewoordingen uit.

Toch doen de christelijke partijen er goed aan om het lijntje met de regeringsfracties –en dus ook met de PVV– open te houden. Er ligt namelijk nog een zeer gevoelig dossier op tafel waar de christelijke fracties grote moeite mee hebben, namelijk het wetsvoorstel dat toezicht regelt op het informeel onderwijs, lees Koranscholen en kerkelijk jeugdwerk.

SGP-fractievoorzitter Chris Stoffer verklaarde na afloop van de besprekingen dat hij dit thema meerdere keren aan de orde heeft gesteld. Hij heeft „goede hoop” dat dit op een bevredigende manier wordt opgelost. Maar deze onderhandelingsronde is dat kennelijk nog niet gelukt.

Maar het kan toch niet zo zijn dat de C3 keer op keer de coalitie uit de brand helpt en geen keiharde toezeggingen krijgt voor matiging van dit heilloze voorstel? Dat kan alleen als de C3 de coalitiepartijen op een ander dossier ter wille zijn. Dat hoeft dan geen gedoogsteun te heten, maar noem het constructieve oppositie. Als de gewraakte Wet toezicht informeel onderwijs maar van tafel gaat of zo’n invulling krijgt dat deze geen enkele bedreiging meer vormt voor het kerkelijk jeugdwerk.