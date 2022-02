Biden: VS en Duitsland één tegen Russische agressie

De Verenigde Staten en Duitsland staan eensgezind tegenover de Russische agressie in Europa, aldus de Amerikaanse president Joe Biden tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz in het Witte Huis. De VS en Duitsland lopen „in de pas” in de confrontatie met Rusland over Oekraïne. „We werken nauw samen om de Russische agressie in Europa verder af te schrikken”, zei Biden in zijn kantoor. Volgens hem geldt dat ook voor de „uitdagingen” door de Chinezen.