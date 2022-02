Marokkaanse kleuter Rayan onder grote belangstelling begraven

Rayan, de 5-jarige kleuter die zaterdag na dagen uit een diepe put werd gehaald in het noorden van Marokko, is onder grote belangstelling begraven. Honderden mensen waren op de begrafenis in de buurt van zijn dorp Ighrane afgekomen. Reddingswerkers hadden dagenlang geprobeerd hem te bevrijden, maar de marathonoperatie eindigde in een tragedie. „Ik ben ouder dan 50 jaar en heb nog nooit zo veel mensen bij een begrafenis gezien”, zei een dorpeling. „Rayan is de zoon van ons allen.”