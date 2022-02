Technologie- en elektronicaconcern Toshiba gaat zichzelf opsplitsen in twee bedrijven in plaats van drie. Het onderdeel van Toshiba dat apparaten maakt, inclusief de chiptak, zal apart naar de beurs worden gebracht. Het plan om het Japanse bedrijf in drie onderdelen op te delen stuitte op hevige kritiek van aandeelhouders.