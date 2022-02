Brandweer slaat groot alarm om hoogwater Zuid-Limburg

De brandweer heeft zondagavond groot alarm geslagen om de hoge waterstand van de Kleine Geul in Epen, Zuid-Limburg. De rivier dreigt volgens een woordvoerster van de brandweer buiten haar oevers te treden. Het waterschap Limburg meldt dat zware regenval op meerdere plaatsen verhoogde waterstanden oplevert. Met name de waterstanden in Geul en Gulp zijn zondagavond gestegen. Met name de Geul is op veel plaatsen buiten zijn oevers getreden. Problemen zijn er maandagochtend vroeg vooral in de laag gelegen delen van Epen en Mechelen. Ook bij de Brand Bierbrouwerijen in Wylre staat het water hoog.