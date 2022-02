Index: opnieuw meeste politieke affaires bij het CDA in 2021

Het CDA voert opnieuw de Politieke Integriteitsindex (PII) aan van de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Elf van de 52 politiek beladen affaires die in 2021 zijn geregistreerd, worden toegeschreven aan de christendemocraten. In 2020 telde het CDA ook al de meeste kwesties volgens de index, wat vooral door schandalen in Limburg kwam. Vorig jaar speelden onder meer twee affaires rond partijleider Wopke Hoekstra.