Deense rechter: leden oppositiegroep Iran schuldig aan spionage

Een rechtbank in Denemarken acht drie leden van een Iraans-Arabische afscheidingsbeweging schuldig aan spionage voor Saudi-Arabië en het steunen en financieren van terrorisme in Iran. Het drietal van de Arabische Strijdbeweging voor de Bevrijding van Ahvaz (ASMLA), een organisatie die ook actief is in Nederland, werd twee jaar geleden opgepakt. De strafmaat wordt volgende maand bepaald. De verdachten riskeren een gevangenisstraf van twaalf jaar.