De twee overgebleven bezetters van het bos naast VDL Nedcar in Born blijven, ook al zeggen ze te balen van de aanhouding woensdagavond laat van een vrouwelijke bezetter. Die was even vanuit haar boomhut omlaag geklommen om te gaan plassen en werd vervolgens op de grond in de kraag gegrepen door beveiligers van VDL. Die droegen haar over aan de politie.