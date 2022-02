In de afgelopen veertig jaar zijn 142.000 Europeanen overleden door extreem weer, zoals hittegolven en overstromingen. Het Europees Milieuagentschap EEA meldt donderdag in een nieuw rapport dat vooral hittegolven voor veel doden zorgden. Al met al kostte extreem weer Europa in de afgelopen vier decennia bijna 510 miljard euro.