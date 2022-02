Samenwerkingsverband Moluks Erfgoed gaat samen met het Moluks Historisch Museum in Friesland op zoek naar de resten van het enige islamitische Molukse woonoord Wyldemerck. In het woonoord verbleven honderden Molukkers tussen 1954 en 1969 in barakken. Na het vertrek van de laatste bewoners zijn veel barakken gesloopt of op andere plaatsen hergebruikt.