Wetsvoorstel 2G moet definitief van tafel

Het wetsvoorstel voor toepassing van 2G –waarbij iemand alleen nog na vaccinatie of met herstelbewijs ergens naar binnen mag– komt steeds meer onder vuur te liggen. De steun voor een motie van SGP-Kamerlid Kees van der Staaij en van Pieter Omtzigt om het voorstel in trekken, groeit. Tijdens een hoofdelijke stemming volgende week moet blijken of een meerderheid zich erachter schaart. Dat minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid de wet dinsdag uitstelde om meer onderzoek te kunnen laten doen, gaat niet ver genoeg. Het wetsvoorstel moet helemaal en definitief van tafel.