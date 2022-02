Kuipers schuift omstreden 2G-wet op de lange baan

De 2G-maatregel lijkt voorlopig van tafel. Zorgminister Ernst Kuipers laat er eerst nader onderzoek naar doen. Hij vraagt de Tweede Kamer de wet waarin 2G wordt geregeld, nog even niet te behandelen. „Dat betekent dat het op de korte termijn niet in de gereedschapskist zit”, zegt Kuipers in een toelichting over het 2G-beleid, waarin alleen mensen met een bewijs van een recente vaccinatie tegen of genezing van het coronavirus toegang krijgen tot bepaalde plekken. Vooraf testen, het huidige 3G-beleid, is dan niet meer voldoende.