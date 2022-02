De dreigende staking bij de productielocatie van vliegtuigproducent Airbus in Duitsland is afgewend. Het concern is er op de valreep in geslaagd om een deal te sluiten met vakbond IG Metall. Daardoor worden gedwongen ontslagen bij het onderdeel tot eind 2030 uitgesloten. Airbus zou ook hebben toegezegd om extra te investeren in de betrokken fabrieken en er zijn nog andere afspraken gemaakt met de bond.