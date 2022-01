Recept: mie met boontjes en chilisaus

In het begin van mijn studententijd woonde ik pal naast de supermarkt. Binnen een week wist ik feilloos de weg naar het gangpad met de Wereldgerechten van Knorr. Ik had namelijk om precies te zijn nul kookervaring, en wat is er handiger dan een pak waar alles al in zit en je jezelf niet eerst arm hoeft te kopen aan kruidenpotjes (waarvan ik er overigens wel had, ze zaten bij het huis inbegrepen. Ooit bekeek ik de houdbaarheidsdatum op de onderkant. De oudste was ongeveer van mijn leeftijd).