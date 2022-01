Recept: Piccalilly

Een boek lezen geeft je (soms) de ervaring in een andere wereld te verkeren. Maar terwijl je aan het aanrecht staat, kunnen je gedachten ook een verre vlucht nemen. Daar is maar weinig voor nodig: opgaan in vertrouwde handelingen als bonen doppen, groenten snijden of deeg kneden is voldoende. Specerijen die aan exotische oorden doen denken of een recept dat met een vakantiebestemming samenhangt kunnen die dagdromerij extra kleur en geur geven. Alsof je een beetje op reis bent.