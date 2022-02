Langverwacht rapport kritisch over feestjes ambtswoning Johnson

Meerdere bijeenkomsten van Brits overheidspersoneel in en rond de ambtswoning van premier Boris Johnson hadden niet mogen plaatsvinden, schrijft topambtenaar Sue Gray in haar langverwachte onderzoek naar ‘partygate’. Johnsons leiderschap heeft gebreken vertoond, staat in het rapport van twaalf bladzijden. Het gedrag van de medewerkers is niet goed te rechtvaardigen en er moeten lessen worden getrokken die de regering onmiddellijk moet toepassen.