Buitenlandcorrespondenten in China worden geconfronteerd met „ongekende hindernissen” bij hun berichtgeving vanuit het land, komt naar voren uit een jaarlijkse enquête die maandag door de Foreign Correspondents’ Club of China (FCCC) is gepubliceerd. Van de respondenten meent 99 procent dat de omstandigheden waarin zij werkt niet aan de internationale normen voldoen.