De Oekraïense president Volodimir Zelenski dringt er bij westerse leiders op aan geen paniek te zaaien over Russische troepen vlak over de Oekraïense grens in Rusland. „We kunnen geen paniek gebruiken”, ook met het oog op de zwakke economie van Oekraïne. Het is volgens Zelenski „belangrijk niet alle informatie van inlichtingendiensten te halen”.