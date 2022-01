Rusland beschuldigt Oekraïne van voorbereiding provocaties

Rusland beschuldigt Oekraïne ervan erop uit te zijn met gewapende provocaties de spanningen tussen de twee buurlanden en tussen het Westen en het Kremlin te laten escaleren. De Russische OVSE-vertegenwoordiger Aleksander Loekasjevitsj stelt dit volgens Russische media in beraad van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Oekraïne zou al ongeveer 150.000 man in het oosten op de been hebben, vooral in de omstreden regio Donbass waar pro-Russische separatisten de macht hebben gegrepen.