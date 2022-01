Ministerie: artsen komen met plannen voor inzet coronapil

Het is nu aan de huisartsen om te bekijken of en hoe de coronapil van Pfizer ingezet kan worden in Nederland. Experts zullen zich buigen over het medicijn waarvoor het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) donderdag een positief advies heeft gegeven. Ze stellen dan een zogenoemde behandelrichtlijn op, laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten. Op basis van die richtlijn wordt het middel voorgeschreven aan coronapatiënten.