Nog geen oplossing in zicht in conflict rond cao metaalbedrijven

Het cao-conflict in de staalsector is nog niet ten einde. Vakbond FNV bood werkgevers donderdag een petitie aan met handtekeningen van 12.000 ontevreden werknemers. Die is door de werkgeversonderhandelaar Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) in ontvangst genomen. Die nodigde daarbij de bonden direct uit terug aan de onderhandelingstafel. Maar daar is geen gehoor aan gegeven. De sector is goed voor 320.000 werknemers.