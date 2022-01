Coronaboetes voor illegale pokeraars in Ulvenhout

Vijftien illegale pokeraars en de uitbater van een horecagelegenheid in Ulvenhout hebben dinsdagavond coronaboetes gekregen. Handhavers van de gemeente Breda schreven een bestuurlijke boete uit omdat de horecazaak open was, terwijl dat volgens de coronaregels nog niet mocht. De kaartspelers kregen een boete omdat ze met te veel mensen bij elkaar waren en geen 1,5 meter afstand hielden. Ook is er volgens de politie een boete uitgeschreven voor illegaal gokken.