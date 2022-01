De voorzitter van de Nederlandse Politiebond Jan Struijs is tevreden dat het kabinet met de nieuw aangekondigde coronamaatregelen heeft geluisterd naar de adviezen van de politie, boa’s en burgemeesters. „We hebben indringend geadviseerd dat voor goede handhaving duidelijkheid superbelangrijk is, en dat is beslecht. Om 22.00 uur moet alles dicht”, aldus Struijs na de coronapersconferentie dinsdagavond.