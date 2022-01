In Zuid-Spanje is de Utrechtse drugshandelaar Ebrahim Buzhu dood gevonden, heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie gehoord van de Spaanse justitie. Hij was een belangrijke getuige tegen Ridouan Taghi, schreef Het Parool eerder. Hij was in 2015 de eerste die de politie vertelde hoe machtig Taghi was geworden.