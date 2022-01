OM: verdachten liquidatieproces Eris ‘handelden in de dood’

„Handel in de dood van mensenlevens als verdienmodel. Woorden schieten hiervoor tekort.” Dat zei de officier van justitie vrijdag bij de onderbouwing van de strafeisen in het liquidatieproces Eris, rond motorclub Caloh Wagoh. Het OM zal die strafeisen vrijdagmiddag in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol bekendmaken. Delano ‘Keylow’ R., oprichter van de motorclub, is in de optiek van justitie het onbetwistbare middelpunt van de megazaak. Hij nam volgens het OM de moordopdrachten aan zette deze uit.