Advocaat Bénédicte Ficq zegt „ontzettend geschokt” te zijn door het onderzoeksrapport van het RIVM over de mogelijk onvolledige gegevens die Tata Steel opgeeft over de uitstoot van diverse schadelijke stoffen. In het rapport signaleert het instituut dat in de omgeving veel hogere concentraties metalen en zogeheten PAK’s worden gemeten dan te rijmen is met de opgegeven cijfers.