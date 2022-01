AEX-index koerst af op verlies na negatieve draai Wall Street

De Amsterdamse beurs lijkt vrijdag met een fors verlies te openen na de negatieve draai op Wall Street. De Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq gaf donderdag een winst van dik 2 procent uit handen en eindigde uiteindelijk met een verlies van ruim 1 procent. De zorgen over snellere renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank om de hard oplopende inflatie de kop in te drukken, hielden beleggers in de greep. Hogere rentes zijn over het algemeen ongunstig voor meer risicovolle beleggingen als aandelen.