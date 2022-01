De rechtbank in Lelystad houdt vrijdag een tweede inleidende zitting over het dodelijk uitgaansgeweld dat vorig jaar zomer plaatsvond op Mallorca. Tijdens deze zogeheten regiezitting wordt gesproken over onderzoekswensen van de verdediging, het voorarrest van de hoofdverdachten en de verdere planning van de strafzaak over de dood van Carlo Heuvelman (27) uit Waddinxveen.