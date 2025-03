Het is ook een erekroon, zoals Jesaja zegt: Hij zal een Krans der hoop zijn, een samenvlechting van eer __ (Jesaja 28:5). Want deze kroon heeft de volgende eigenschappen in zich: liefde jegens de medemens, rechtvaardigheid, genade, heerlijkheid, schoonheid. Want het is een geschenk van God, dat menigerlei genade uit laat komen.

Het is ook een krans van onverderfelijkheid, zoals Paulus zegt: Zoals zij de verderfelijke krans mogen ontvangen, maar wij de onverderfelijke. Wat hij hier echter zegt, is het volgende: „U hebt ons met onwankelbaarheid en roem bekleed.” Want zo zijn de geschenken van God, sterk en vol schoonheid; zo zijn ook Gods kransen!

Want bij de mensen is er niet een zo. Want de een krijgt roem, maar is in lang niet alles onwankelbaar, de ander is standvastig, maar lang niet in alles te roemen. Niet gemakkelijk gaan al de voortreffelijke zaken gelijk op. En ook als ze wel samenvallen, dan gaan ze heel snel voorbij. Wat ik bedoel te zeggen, is dit: Die in allerlei hoge posities verkeren, zijn (voor anderen) geweldig en in het oog vallend, maar hun positie is niet onwankelbaar. Juist hierdoor verkeren ze in een hachelijke en snel veranderende positie, door de grootte van hun roem. Maar zij op wie men neerkijkt en die gering geacht worden, die zijn onwankelbaar, vanwege het feit dat ze niet bekend werden.

Johannes Chrysostomus,

aartsbisschop van Constantinopel

(”Psalm 5”, ca. 400)