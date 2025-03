Taakstraf voor kunstdief ‘Okkie’ voor fraude met uitkering vader

De politierechter legde een lagere straf op dan de eis van negen maanden cel van het Openbaar Ministerie. Volgens het OM zou D. in tien jaar meer dan 127.000 euro hebben verduisterd, maar het bewezen bedrag viel lager uit, omdat een deel van de periode waarin verduisterd is, was verjaard.

Okkie vertelde in de rechtbank dat het hem niet te doen was om het geld van de uitkering. Hij was bang na het overlijden van zijn vader in 2013 in Suriname zijn ouderlijk huis te verliezen waar hij op dat moment woonde.