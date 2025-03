Werkstraf en rijverbod geëist tegen Harskamper om motorongeluk Stroe

Volgens de officier van justitie heeft hij schuld aan een dodelijk ongeluk in Stroe op 30 december 2023, meldde de Barneveldse Krant dinsdag. Daarbij overleed een achttienjarige Scherpenzeler een dag later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De twee vrienden botsten met hun motoren op de pikdonkere Haarweg, waar ze crosten zonder helm en zonder verlichting. Ze hadden daarvoor gefeest in een keet.

Een andere vriend die bij de Harskamper achterop zat, raakte gewond. Ook de Harskamper zelf hield zware verwondingen aan de botsing over. Hij kan zich niet alles meer herinneren van het ongeluk en kwam pas later in beeld als verdachte. Daardoor kon niet meer worden vastgesteld of hij had gedronken. Justitie verweet de jongeren niet bepaald te hebben meegewerkt aan het onderzoek.

De rechtbank in Arnhem doet op 18 maart uitspraak.