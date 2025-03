Coenradie wil snel twee sobere noodgevangenissen laten bouwen

Het plan is om een reeks containercellen neer te zetten bij een bestaande gevangenis in de regio, zodat van de bestaande voorzieningen gebruik kan worden gemaakt. Een van de locaties die de PVV-bewindsvrouw op het oog heeft, is bij de gevangenis Ter Peel in Limburg. Het neerzetten van de noodcellen lost niet de ernstige krapte op dit moment op. De noodbouw is een van de voorstellen van Coenradie, aldus een bron.

Door het aanhoudende tekort aan plekken kondigde Coenradie in december „code zwart” voor het gevangeniswezen af. Dat hield onder meer in dat gedetineerden aan het eind van hun straf drie dagen eerder naar huis mogen. Omdat deze maatregel niet voldoende is, overwoog Coenradie onlangs om gedetineerden twee weken eerder vrij te laten.

Toen dit voornemen uitlekte, werd de staatssecretaris teruggefloten door haar partijleider Geert Wilders die hier faliekant tegen is. Coenradie blijft er echter bij dat er iets moet gebeuren om te voorkomen dat nog meer gedetineerden niet hun volledige straf hoeven uit te zitten of dat verdachten van misdrijven die net zijn gearresteerd snel weer vrijkomen.

Coenradie wil het kabinet vragen om „honderden miljoenen euro’s” om het cellentekort aan te pakken, liet ze vorige maand weten na een werkbezoek aan een gevangenis.

Er is al enkele jaren sprake van een cellentekort, onder meer omdat er niet genoeg personeel is. Onder vorige kabinetten zijn veel gevangenissen gesloten, omdat toen een overschot was aan cellen.