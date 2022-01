Een vlucht van Miami naar Londen is donderdag na vertrek teruggekeerd naar de luchthaven van de stad in Florida vanwege een passagier die weigerde een mondkapje te dragen. Luchtvaartmaatschappij American Airlines meldt volgens CNN in een verklaring dat de passagier zich „niet aan wetgeving rondom mondkapjes hield” en er daarom besloten werd om te keren.