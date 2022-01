Het kabinet wil 2G-beleid, waarbij mensen voor toegang moeten bewijzen dat ze recent gevaccineerd of genezen zijn van het coronavirus, nog niet van tafel halen. „Laten we het niet weggooien”, zegt Rutte. Invoering van zo’n versie van de coronapas is niet een doel op zich, maar zijn „wel degelijk omstandigheden denkbaar” waarbij het beleid nuttig kan zijn.