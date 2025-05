Bevolking groeit weer alleen door migratie volgens CBS

Meer mensen immigreerden (79.000) dan emigreerden (bijna 49.000). Net als een jaar eerder gingen er in het eerste kwartaal meer mensen dood dan dat er baby’s werden geboren. Daardoor nam de bevolking met bijna 10.000 inwoners af, aldus het CBS. In totaal kwam de groei dus uit op 21.000 inwoners.

De meeste nieuwe inwoners kwamen uit Syrië, het gaat per saldo om ruim 9000 mensen. Mensen worden als immigrant geteld als ze een verblijfsvergunning krijgen of een halfjaar in een asielopvang wonen. Eerder deze week werd bekend dat het aantal eerste aanvragen van mensen uit Syrië is gedaald in vergelijking met vorig jaar. Het aantal nareizigers nam wel toe.

Er kwamen ook minder Oekraïners hierheen. In het eerste kwartaal van 2022, toen de Russische invasie begon, kwamen er per saldo 24.000 Oekraïense vluchtelingen naar Nederland. In het eerste kwartaal van dit jaar kwamen er ruim 6000 Oekraïners en vertrokken er bijna 4000.

In het eerste kwartaal van dit jaar waren er bijna 2000 meer sterfgevallen en werden bijna 1000 minder kinderen geboren dan vorig jaar. „De sterfte neemt de laatste jaren toe omdat er steeds meer ouderen in de bevolking zijn. Doordat het aantal geboorten laag blijft, neemt het verschil met het aantal sterfgevallen toe”, legt het CBS uit.