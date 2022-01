De VVD sluit nog niet uit dat het een 2G-beleid, waarbij mensen alleen toegang tot bepaalde locaties krijgen als ze recent gevaccineerd of genezen van corona zijn, in de toekomst zal steunen. Kamerlid Judith Tielen zei donderdag in de Tweede Kamer dat het in de toekomst een mogelijkheid kan zijn om de samenleving meer open te houden.