De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken waarschuwt dat Rusland riskeert de verdeeldheid uit de Koude Oorlog terug te brengen. Dat zou Moskou doen door Oekraïne te bedreigen. Blinken deed zijn uitspraken donderdag in een toespraak in Berlijn bij ministersoverleg met collega’s. Vrijdag spreekt hij met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov in Genève.