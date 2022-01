EU-autoriteit: twee derde websites gebruikt onbetrouwbare reviews

Bijna twee derde van 223 onderzochte onlinewinkels, boekingssites, zoekmachines en vergelijkingssites in de EU plaatsen klantrecensies waarvan de betrouwbaarheid op zijn minst twijfelachtig is. Dat oordeelt de Europese Commissie na onderzoek vorig jaar in 26 EU-landen, waaronder Nederland, plus IJsland en Noorwegen. Volgens het dagelijks EU-bestuur handelt minstens 55 procent van deze onlinebedrijven in strijd met Europese wetgeving.