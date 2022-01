De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft een zaak over illegale staatssteun aan het vliegveld Frankfurt-Hahn verloren bij het Europees Hof van Justitie. De steun was al in 2014 goedgekeurd door de Europese Commissie, maar Lufthansa was het daar niet mee eens. Het bedrijf vliegt zelf niet op Frankfurt-Hahn, maar budgetmaatschappij Ryanair doet dat wel en die concurrent profiteerde van de steun, meent Lufthansa.