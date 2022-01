Boze kunstenares wil werk verwijderd zien uit ambtswoning Johnson

De Britse kunstenares Tracey Emin heeft geëist dat een kunstwerk van haar hand wordt verwijderd uit de ambtswoning van de Britse premier Boris Johnson op Downing Street 10 in Londen. Ze doet dit uit onvrede over de in haar ogen „beschamende leugens” van Johnson over lockdown-feestjes. Ze zegt dat haar werk met de titel More Passion niet past bij het „gebrek aan medeleven” van de regering met het lijden van mensen tijdens de pandemie.